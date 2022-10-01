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Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попыток аннексии территории Россией

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Киев, Суббота 01 октября 2022 12:15
Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попыток аннексии территории Россией Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть по сути дело попыток России аннексировать территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"После попыток Путина по поводу аннексии Украина официально сообщила Международный суд ООН, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Просим суд как можно быстрее рассмотреть дело по существу", - сказал он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы Россией.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется только того, что приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР".

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