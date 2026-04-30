Україна звернулась до YouTube через рекламу центру виробництва "Шахедів" в РФ

Україна вимагає від YouTube заблокувати рекламу підсанкційного центру "Алабуга", де підлітків залучають до виготовлення ударних дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту.
Українські відомства зафіксували масштабні рекламні інтеграції "Алабуга Політех" на відеоплатформі. Їх розміщували без належної перевірки та будь-якої реакції з боку YouTube.
При цьому "Алабуга Політех" входить до складу підсанкційної особливої економічної зони "Алабуга". Саме там студентів - зокрема неповнолітніх - залучають до виробництва дронів Shahed.
25 квітня на Twitch транслювали турнір із Counter-Strike 2. Його використали для просування "Алабуги". Втім, платформа досить швидко заблокувала акаунти, які транслювали або рекламували цей турнір.
YouTube і Google на аналогічний контент досі не відреагували.
"Кіберспорт і цифрові платформи не можуть бути прикриттям для мілітаризації освіти, вербування підлітків та просування підсанкційних військових підприємств", - йдеться у спільній заяві.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року на складі акумуляторів в ОЕЗ "Алабуга" в Татарстані спалахнула велика пожежа - площа займання сягнула близько 1000 квадратних метрів.
Об'єкт пов'язаний зі складанням ударних безпілотників типу "Шахед".
