Украина обратилась к YouTube из-за рекламы центра производства "Шахедов" в РФ

11:45 30.04.2026 Чт
В чем обвиняют платформу?
aimg Елена Чупровская
Украина обратилась к YouTube из-за рекламы центра производства "Шахедов" в РФ Фото: на ОЭЗ "Алабуга" подростков учат составлять дроны (wikipedia.org)

Украина требует от YouTube заблокировать рекламу подсанкционного центра "Алабуга", где подростков привлекают к изготовлению ударных дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодежьспорта.

"Алабуга" рекламировалась на YouTube

Украинские ведомства зафиксировали масштабные рекламные интеграции "Алабуга Политех" на видеоплатформе. Их размещали без надлежащей проверки и какой-либо реакции со стороны YouTube.

При этом "Алабуга Политех" входит в состав подсанкционной особой экономической зоны "Алабуга". Именно там студентов - в том числе несовершеннолетних - привлекают к производству дронов Shahed.

Twitch отреагировал быстро - YouTube молчит

25 апреля на Twitch транслировали турнир по Counter-Strike 2. Его использовали для продвижения "Алабуги". Впрочем, платформа довольно быстро заблокировала аккаунты, которые транслировали или рекламировали этот турнир.

YouTube и Google на аналогичный контент до сих пор не отреагировали.

"Киберспорт и цифровые платформы не могут быть прикрытием для милитаризации образования, вербовки подростков и продвижения подсанкционных военных предприятий", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, в ноябре 2025 года на складе аккумуляторов в СЭЗ "Алабуга" в Татарстане вспыхнул крупный пожар - площадь возгорания достигла около 1000 квадратных метров.

Объект связан со сборкой ударных беспилотников типа "Шахед".

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны увеличили дальность ударов по российской территории на 170%

Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротации
