Украина обратилась к YouTube из-за рекламы центра производства "Шахедов" в РФ
Украина требует от YouTube заблокировать рекламу подсанкционного центра "Алабуга", где подростков привлекают к изготовлению ударных дронов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодежьспорта.
"Алабуга" рекламировалась на YouTube
Украинские ведомства зафиксировали масштабные рекламные интеграции "Алабуга Политех" на видеоплатформе. Их размещали без надлежащей проверки и какой-либо реакции со стороны YouTube.
При этом "Алабуга Политех" входит в состав подсанкционной особой экономической зоны "Алабуга". Именно там студентов - в том числе несовершеннолетних - привлекают к производству дронов Shahed.
Twitch отреагировал быстро - YouTube молчит
25 апреля на Twitch транслировали турнир по Counter-Strike 2. Его использовали для продвижения "Алабуги". Впрочем, платформа довольно быстро заблокировала аккаунты, которые транслировали или рекламировали этот турнир.
YouTube и Google на аналогичный контент до сих пор не отреагировали.
"Киберспорт и цифровые платформы не могут быть прикрытием для милитаризации образования, вербовки подростков и продвижения подсанкционных военных предприятий", - говорится в совместном заявлении.
Напомним, в ноябре 2025 года на складе аккумуляторов в СЭЗ "Алабуга" в Татарстане вспыхнул крупный пожар - площадь возгорания достигла около 1000 квадратных метров.
Объект связан со сборкой ударных беспилотников типа "Шахед".
