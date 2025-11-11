Україна на зв’язку: "Укрпошта" випустить марки про героїв, що відновлюють комунікації

"Укрпошта" випускає нові марки "Україна на зв’язку" про героїв, які відновлюють комунікації під час війни. Серія "Героїчні професії" присвячена інженерам, операторам і поштарям, що тримають країну на зв’язку навіть у найскладніші дні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" у Telegram.
"Коли навколо - німа тиша, вони повертають голос. Коли обірвані дроти та зруйновані дороги - вони повертають зв’язок", - написали в "Укрпошті".
Кожна марка розповідатиме окрему історію про незламних фахівців:
Загальний тираж нового випуску - 200 000 екземплярів. Автор дизайну - Антон Хрупін.
Передзамовити марки можна вже зараз на postmark.ukrposhta.ua, а з 14 листопада їх можна придбати не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.
Читайте також про те, що до Дня української писемності та мови "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку. Вона покликана відобразити багатство та ідентичність української культури через символи, знайомі кожному українцю.
Раніше ми писали про те, що "Укрпошта" випустила марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан". Тираж марки дуже лімітований - 1670 штук - і випуск вже набув колекційної цінності.