Украина на связи: "Укрпочта" выпустит марки о героях, восстанавливающих коммуникации

"Укрпочта" выпускает новые марки "Украина на связи" о героях, которые восстанавливают коммуникации во время войны. Серия "Героические профессии" посвящена инженерам, операторам и почтальонам, которые держат страну на связи даже в самые сложные дни.
"Когда вокруг - немая тишина, они возвращают голос. Когда оборванные провода и разрушенные дороги - они возвращают связь", - написали в "Укрпочте".
Каждая марка будет рассказывать отдельную историю о несокрушимых специалистах:
Общий тираж нового выпуска - 200 000 экземпляров. Автор дизайна - Антон Хрупин.
Предзаказать марки можно уже сейчас на postmark.ukrposhta.ua, а с 14 ноября их можно приобрести не только онлайн, но и в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах.
