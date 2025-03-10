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Україна на зустрічі з США запропонує перемир'я з Росією в небі та на морі, - AP

Джидда, Понеділок 10 березня 2025 20:45
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Україна на зустрічі з США запропонує перемир'я з Росією в небі та на морі, - AP Ілюстративне фото: Україна хоче домовитися з Росією про припинення вогню на небі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники на зустрічі з американськими в Саудівській Аравії планують запропонувати припинення вогню з Росією в небі та на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Два неназваних високопоставлених українських чиновника розповіли виданню, що пропозиція України також передбачатиме звільнення полонених.

При цьому співрозмовники AP уточнили, що українська делегація готова під час переговорів підписати угоду з США про корисні копалини. Її країни мали укласти ще позаминулого тижня.

Неназваний американський чиновник зазначив у коментарі журналістам, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна і США також можуть досягти прогресу в питанні відновлення обміну розвідувальними даними.

Ідея Зеленського

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський запропонував перші етапи для завершення війни з Росією.

Пропозиція глави держави передбачає перемир'я в небі: заборону на використання ракет, далекобійних дронів, удари по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, а також перемир'я на морі.

Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, перемир'я в небі і на морі може стати першим етапом припинення вогню.

Але, на його думку, перемир'я на суші буде досягти складно, оскільки немає стабільної лінії фронту.

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