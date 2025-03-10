Україна на зустрічі з США запропонує перемир'я з Росією в небі та на морі, - AP

Ілюстративне фото: Україна хоче домовитися з Росією про припинення вогню на небі (Getty Images)

Українські чиновники на зустрічі з американськими в Саудівській Аравії планують запропонувати припинення вогню з Росією в небі та на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.