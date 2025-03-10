ua en ru
Пн, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

З припиненням війни в Україні на суші є проблема: політолог вказав, в чому загвоздка

Київ, Понеділок 10 березня 2025 19:26
UA EN RU
З припиненням війни в Україні на суші є проблема: політолог вказав, в чому загвоздка Ілюстративне фото: Україна та Росія поки що не можуть домовитися про припинення вогню на суші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Володимир Фесенко

З припиненням вогню між Україною і Росією на суші можуть виникнути проблеми. Причина в тому, що немає стабільної лінії фронту.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"З припиненням війни на суші є проблема. Вона дуже непроста. Немає стабільної лінії фронту. Якщо домовлятися про припинення війни на суші, потрібно визначити лінію зіткнення. А як? Яка вона?" - звернув увагу Фесенко.

Він нагадав, що лінія фронту проходить через Харківську область, Донбас, а також південні області, і там скрізь вона нестабільна. Тривають бої під Покровськом, Часовим Яром і Торецьком.

"Лінія фронту нестабільна, її потрібно зафіксувати, її слід узгодити обом сторонам, і це саме по собі буде не просто в нинішніх умовах", - додав політолог.

За його словами, навіть під час укладення "Мінських угод" була суперечка через лінію фронту. І зараз теж виникла проблема. Тому таке питання необхідно вирішити за допомогою окремих переговорів, які будуть складними.

Тому припинення вогню може бути поетапним - спочатку повітря, море і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а потім уже суша.

"Без припинення вогню на суші не буде припинення війни. Це перший крок. Я вважаю, треба це обговорювати", - зазначив він.

На думку Фесенка, Україна має показати готовність до припинення вогню і запропонувати почати прямі переговори з Росією за посередництва США.

Припинення вогню

Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися, щоб Україна погодилася на швидке припинення вогню з Росією. Така згода є умовою для підписання угоди про корисні копалини.

Водночас президент України Володимир Зеленський пропонував встановити припинення вогню на морі та в повітрі. За його словами, такими можуть бути перші етапи завершення війни.

Таку ідею українські та американські чиновники можуть обговорити на зустрічі в Саудівській Аравії вже завтра, 11 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Перемир'я на Донбасі Режим припинення вогню Війна в Україні
NEWS
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
DAILY
Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні