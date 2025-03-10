З припиненням війни в Україні на суші є проблема: політолог вказав, в чому загвоздка

З припиненням вогню між Україною і Росією на суші можуть виникнути проблеми. Причина в тому, що немає стабільної лінії фронту.

"З припиненням війни на суші є проблема. Вона дуже непроста. Немає стабільної лінії фронту. Якщо домовлятися про припинення війни на суші, потрібно визначити лінію зіткнення. А як? Яка вона?" - звернув увагу Фесенко.

Він нагадав, що лінія фронту проходить через Харківську область, Донбас, а також південні області, і там скрізь вона нестабільна. Тривають бої під Покровськом, Часовим Яром і Торецьком.

"Лінія фронту нестабільна, її потрібно зафіксувати, її слід узгодити обом сторонам, і це саме по собі буде не просто в нинішніх умовах", - додав політолог.

За його словами, навіть під час укладення "Мінських угод" була суперечка через лінію фронту. І зараз теж виникла проблема. Тому таке питання необхідно вирішити за допомогою окремих переговорів, які будуть складними.

Тому припинення вогню може бути поетапним - спочатку повітря, море і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а потім уже суша.

"Без припинення вогню на суші не буде припинення війни. Це перший крок. Я вважаю, треба це обговорювати", - зазначив він.

На думку Фесенка, Україна має показати готовність до припинення вогню і запропонувати почати прямі переговори з Росією за посередництва США.