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Украина на встрече с США предложит перемирие с Россией в небе и на море, - AP

Джидда, Понедельник 10 марта 2025 20:45
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Украина на встрече с США предложит перемирие с Россией в небе и на море, - AP Иллюстративное фото: Украина хочет договориться с Россией о прекращении огня в небе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники на встрече с американскими в Саудовской Аравии планируют предложить прекращение огня с Россией в небе и на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Два неназванных высокопоставленных украинских чиновника рассказали изданию, что предложение Украины также будет предусматривать освобождение пленных.

При этом собеседники AP уточнили, что украинская делегация готова в ходе переговоров подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Ее страны должны были заключить еще на позапрошлой неделе.

Неназванный американский чиновник отметил в комментарии журналистам, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США также могут достигнуть прогресса в вопросе восстановления обмена разведывательными данными.

Идея Зеленского

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил первые этапы для завершения войны с Россией.

Предложение главы государства предусматривает перемирие в небе: запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также перемирие в море.

Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, перемирие в небе и на море может стать первым этапом прекращения огня.

Но, по его мнению, перемирие на суше будет достичь сложно, поскольку нет стабильной линии фронта.

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