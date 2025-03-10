Украина на встрече с США предложит перемирие с Россией в небе и на море, - AP

Иллюстративное фото: Украина хочет договориться с Россией о прекращении огня в небе (Getty Images)

Украинские чиновники на встрече с американскими в Саудовской Аравии планируют предложить прекращение огня с Россией в небе и на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Два неназванных высокопоставленных украинских чиновника рассказали изданию, что предложение Украины также будет предусматривать освобождение пленных. При этом собеседники AP уточнили, что украинская делегация готова в ходе переговоров подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Ее страны должны были заключить еще на позапрошлой неделе. Неназванный американский чиновник отметил в комментарии журналистам, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США также могут достигнуть прогресса в вопросе восстановления обмена разведывательными данными.