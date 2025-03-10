Украина на встрече с США предложит перемирие с Россией в небе и на море, - AP
Украинские чиновники на встрече с американскими в Саудовской Аравии планируют предложить прекращение огня с Россией в небе и на море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Два неназванных высокопоставленных украинских чиновника рассказали изданию, что предложение Украины также будет предусматривать освобождение пленных.
При этом собеседники AP уточнили, что украинская делегация готова в ходе переговоров подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Ее страны должны были заключить еще на позапрошлой неделе.
Неназванный американский чиновник отметил в комментарии журналистам, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США также могут достигнуть прогресса в вопросе восстановления обмена разведывательными данными.
Идея Зеленского
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил первые этапы для завершения войны с Россией.
Предложение главы государства предусматривает перемирие в небе: запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также перемирие в море.
Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, перемирие в небе и на море может стать первым этапом прекращения огня.
Но, по его мнению, перемирие на суше будет достичь сложно, поскольку нет стабильной линии фронта.
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