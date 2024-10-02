Україна зробила заяву з приводу ракетної атаки Ірану на Ізраїль

"МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року... Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", - зауважили в міністерстві.

Водночас МЗС зазначило, що Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але і її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти України.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", - додали в міністерстві.