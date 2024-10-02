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Україна зробила заяву з приводу ракетної атаки Ірану на Ізраїль

Фото: України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вчора Іран провів ракетну атаку проти Ізраїля. України рішуче засуджує дані удари, адже мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року... Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", - зауважили в міністерстві.

Водночас МЗС зазначило, що Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але і її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти України.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", - додали в міністерстві. 

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".

Минулого тижня ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.

РБК-Україна також писали, що 1 жовтня ЦАХАЛ розпочав наземні рейди на півдні Лівану.

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