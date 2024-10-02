Украина сделала заявление по поводу ракетной атаки Ирана на Израиль

"МИД Украины решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года... В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут носить катастрофический характер не только для людей в регионе, но и не только для людей в регионе", - отметили в министерстве.

В то же время МИД отметило, что Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в том числе Ирану, поставляющему российскому режиму вооружение для войны против Украины.

"Осудим действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток. Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана", - добавили в министерстве.