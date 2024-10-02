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Украина сделала заявление по поводу ракетной атаки Ирана на Израиль

Фото: Украина решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Вчера Иран провел ракетную атаку против Израиля. Украина решительно осуждает данные удары, ведь мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"МИД Украины решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года... В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут носить катастрофический характер не только для людей в регионе, но и не только для людей в регионе", - отметили в министерстве.

В то же время МИД отметило, что Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в том числе Ирану, поставляющему российскому режиму вооружение для войны против Украины.

"Осудим действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток. Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана", - добавили в министерстве.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".

На прошлой неделе ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу. Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

РБК-Украина также писали, что 1 октября ЦАХАЛ начал наземные рейды на юге Ливана.

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