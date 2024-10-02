Украина сделала заявление по поводу ракетной атаки Ирана на Израиль

Вчера Иран провел ракетную атаку против Израиля. Украина решительно осуждает данные удары, ведь мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"МИД Украины решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года... В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут носить катастрофический характер не только для людей в регионе, но и не только для людей в регионе", - отметили в министерстве.
В то же время МИД отметило, что Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в том числе Ирану, поставляющему российскому режиму вооружение для войны против Украины.
"Осудим действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток. Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана", - добавили в министерстве.
Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".
На прошлой неделе ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу. Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.
РБК-Украина также писали, что 1 октября ЦАХАЛ начал наземные рейды на юге Ливана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.