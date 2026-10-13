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Україна зробила важливий крок для вступу в ЄС: відкрито ще два кластери

22:44 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Україна зможе вести перемовини щодо вступу в ЄС ще у двох кластерах. Це "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram і комісарки ЄС з питань розширення Марти Кос у Х.

Зеленський про відкриття кластерів

Президент зазначив, що 13 жовтня Україна зробила ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС, відкривши кластери 2 і 3.

"Дякую Мікхолу Мартіну, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн і кожній країні - члену Євросоюзу за підтримку", - каже президент.

Зеленський зауважив, що тільки всі країни Європи разом - сильніші.

"Важливо, щоб ми всі продовжили цю динаміку й відкрили два останні кластери до кінця року, щоб усі шість переговорних кластерів були відкриті. Україна на це заслуговує. Дякую всім, хто підтримує Україну!" - зазначив він.

Українці прокладають шлях в ЄС

Марта Кос зауважила, що попри невпинну агресію Росії, "українці продовжують прокладати собі шлях до членства в ЄС".

"Сьогодні ми визнали цей прогрес, відкривши ще два переговорні кластери: "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність", а також "Інклюзивне зростання", - каже вона.

Реформи в рамках цих кластерів, за словами Кос, допоможуть:

  • підготуватися до реконструкції України,
  • залучити інвестиції,
  • модернізувати економіку,
  • створити робочі місця.

"Як одного з наших лідерів, ми маємо намір продовжувати підтримувати Україну та підтримувати цей прогрес", - каже Кос.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз готує орієнтовні дорожні карти для чотирьох країн-кандидаток на вступ - Чорногорії, Албанії, Молдови та України. Проте українська відрізнятиметься від інших.

Крім того, вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Угорщина дала "зелене світло" переговорам ще у двох кластерах.

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Володимир ЗеленськийЄвросоюзУкраїнаВступ в ЄС