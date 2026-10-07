Україна продовжить рух в ЄС. Угорщина зняла вето ще з 2 кластерів

Вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Угорщина дала "зелене світло" переговорам ще у двох кластерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.

Угорщина зняла вето з двох кластерів

За словами Сибіги, Україна та Угорщина разом роблять кроки назустріч одна одній та до європейської єдності.

"Цими днями в українському парламенті було зареєстровано та схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот", - нагадав міністр.

А сьогодні на рівні COREPER (Комітета постінйих представників ЄС - ред.) угорська сторона розблокувала переговорні позиції щодо:

Кластера 2 "Внутрішній ринок",

Кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Сибіга також подякував своїй угорській колезі Аніті Орбан за спільну роботу, що "відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи".

Раніше РБК-Україна писало, що у Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження статусу "школа національної меншини".

Це є однією з вимог Будапешта в обмін на обіцянку не блокувати євроінтеграційний шлях України.