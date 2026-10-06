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ЄС готує "особливу" дорожню карту для вступу України

21:20 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
ЄС готує "особливу" дорожню карту для вступу України Фото: комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос (Getty Images)
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Євросоюз готує орієнтовні дорожні карти для чотирьох країн-кандидаток на вступ - Чорногорії, Албанії, Молдови та України. Проте українська відрізнятиметься від інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комісарки ЄС з питань розширення Марти Кос, передає "Суспільне".

Дорожні карти для вступу в ЄС

Зазначається, що дорожні карти планують представити вже 28 жовтня.

"Готуємо дорожні карти для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів. Ми визначили чотирьох лідерів: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. Протягом останніх років ці країни продемонстрували значний прогрес у плані готовності", - каже Кос.

За її словами, ЄС прагне допомогти цим країнам-кандидаткам зберегти темп реформ. Тож дорожні карти визначать орієнтовні терміни та конкретні завдання, які необхідно виконати.

"Це забезпечить нам більшу передбачуваність щодо вступу. Важливо, що цей шлях і надалі базуватиметься на індивідуальних досягненнях країн-кандидатів", - повідомила єврокомісарка.

Особлива дорожня карта для України

Водночас Кос зауважила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від цих країн через війну. Тому робота над українською дорожньою картою ще триває, і вона "буде дещо іншою".

Єврокомісарка каже, що зроблено вже багато кроків щодо України в межах технічних переговорів. Це відкриття кластерів, а потім досягнення маяків і згодом - закриття розділів.

"Тому простіше буде визначити, як саме вся ситуація (війна — ред.) буде відображена в умовах у договорі про вступ, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що війна в Україні незабаром закінчиться. Я справді цього бажаю", - зауважила Кос.

Вона додала, що наразі Україна працює у трьох напрямах одночасно:

  • боротьба за виживання,
  • інтеграційний процес і виконання вимог ЄС,
  • реалізація реформ.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС розглядають пропозицію щодо обмеження підтримки частини аграрних продуктів України після її вступу.

Крім того, стало відомо, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС у формі спеціальних дорожніх карт.

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