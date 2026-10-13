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Украина сделала важный шаг для вступления в ЕС: открыто еще два кластера

22:44 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Украина сможет вести переговоры о вступлении в ЕС еще в двух кластерах. Это "Внутренний рынок и конкурентоспособность" и "Инклюзивный рост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос в Х.

Зеленский об открытии кластеров

Президент отметил, что 13 октября Украина сделала еще один важный шаг на пути вступления в ЕС, открыв кластеры 2 и 3.

"Благодарю Микхола Мартина, Антониу Кошту, Урсулу фон дер Ляен и каждую страну - члена Евросоюза за поддержку", - говорит президент.

Зеленский отметил, что только все страны Европы вместе - более сильны.

"Важно, чтобы мы все продолжили эту динамику и открыли два последних кластера до конца года, чтобы все шесть переговорных кластеров были открыты. Украина этого заслуживает. Спасибо всем, кто поддерживает Украину!" - отметил он.

Украинцы прокладывают путь в ЕС

Марта Кос говорит, что, несмотря на непрерывную агрессию России, "украинцы продолжают прокладывать себе путь к членству в ЕС".

"Сегодня мы признали этот прогресс, открыв еще два переговорных кластера: "Внутренний рынок и конкурентоспособность", а также "Инклюзивный рост"", - говорит она.

Реформы в рамках этих кластеров, по словам Кос, помогут:

  • подготовиться к реконструкции Украины,
  • привлечь инвестиции,
  • модернизировать экономику,
  • создать рабочие места.

"Как одного из наших лидеров мы намерены продолжать поддерживать Украину и этот прогресс", - говорит Кос.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз готовит ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидаток на вступление - Черногории, Албании, Молдовы и Украины. Однако украинская будет отличаться от других.

Кроме того,вступление Украины в ЕС продвигается шаг за шагом. Венгрия дала "зеленый свет" переговорам еще в двух кластерах.

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