Україна зробила крок до європейської платіжної зони SEPA: Кабмін схвалив пакет проєктів

Кабінет міністрів підтримав пакет проєктів змін до деяких законодавчих актів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що йдеться про стратегічний крок у напрямку інтеграції України до європейського фінансового простору, який охоплює понад 500 млн громадян і бізнес у 42 країнах Європи.

"Законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до стандартів ЄС та FATF, що є невід’ємною складовою виконання зобов’язань України в рамках євроінтеграційного процесу", - ідеться у дописі міністерства фінансів.

Що передбачає приєднання до SEPA

Зокрема, законопроєкти передбачають створення Реєстру рахунків і індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Мінфін. До реєстру вноситимуться лише базові дані - IBAN рахунку, ім’я власника та назва банку. Інформація про залишки коштів, рух грошей чи вміст сейфів зберігатися не буде.

Доступ до цих відомостей матимуть виключно уповноважені державні органи, серед яких Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, прокуратура, НАБУ, БЕБ, ДБР, Національна поліція та СБУ. Отримання інформації можливе лише через захищені канали і в межах розслідування серйозних злочинів.

Також документи передбачають запровадження Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення механізмів перевірки бенефіціарів юридичних осіб та посилення вимог до доброчесності власників фінансових установ.

Крім того, планується розширити перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу та посилити захист викривачів у цій сфері.

У Мінфіні уточнили, що норми щодо функціонування реєстрів рахунків і бенефіціарів трастів набудуть чинності лише після вступу України до ЄС, тоді як інші положення почнуть діяти після ухвалення та офіційного оприлюднення законів.

Скільки вдасться зекономити

За підрахунками Міністерства фінансів, після приєднання до SEPA щорічна економія на міжнародних переказах може становити від 70 до 100 млн євро.

Для приблизно 120 тисяч малих і середніх підприємств, які регулярно експортують товари та послуги до Євросоюзу, середній річний ефект сягатиме близько 4 тисяч євро на одну компанію.