Молдова раніше за Україну приєдналася до Єдиної зони платежів у євро

"Республіка Молдова від сьогодні, 6 жовтня 2025 року, стає частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA) - інфраструктури, яка об’єднує 41 європейську країну та пропонує громадянам і компаніям швидкі безпечні та недорогі, навіть безвідсоткові, перекази в євро", - йдеться в повідомленні.

Голова Нацбанку Молдови Анка Драгу назвала приєднання країни до SEPA "історичним кроком на шляху до Європи".

За її словами, відтепер громадяни Молдови можуть надсилати й отримувати гроші в євро на тих же умовах, що й жителі Євросоюзу - швидко і з мінімальними комісіями або ж зовсім без комісій.