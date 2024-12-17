Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес
Україна демонструє прогрес у процесі скринінгу національного законодавства та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
Пишний повідомив, що про підтримку з боку ЄС та прогрес України за євроінтеграційним напрямом детально говорив на зустрічі у Вільнюсі з єврокомісаром Валдісом Добровкісом.
"Бачимо цілковиту підтримку з боку Європейської комісії щодо успішного проходження усіх етапів", - написав він.
Що таке SEPA
SEPA (Single Euro Payments Area) - єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.
SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.
Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме:
- спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;
- зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;
- зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.
У травні 2022 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує невдовзі приєднатися до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.