Украина произвела в июне больше снарядов, чем за весь 2022 год, - министр

Украина произвела в июне этого года больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь минувший год.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Bloomberg .

Министр отказался называть точное число произведенных снарядов. Хотя этот результат является успехом в Украине, где многие заводы регулярно подвергаются атакам российских ракет, Камышин добавил, что ему еще предстоит пройти долгий путь.

"Я бы не сказал, что мы такие уж большие молодцы, раз смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало", - заявил он.

Поставки оружия на Украину из Соединенных Штатов и их союзников до сих пор были основным направлением в войне. Но Киев стремится создать собственное производство, чтобы не зависеть вечно от благотворительности. В дальнейшем Камышин намерен сделать Украину снова крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель - сделать Украину арсеналом свободного мира", - подчеркнул он.

Боеприпасы для Украины

Вооруженные силы Украины неоднократно сообщали, что из-за высокой интенсивности боевых действий есть нехватка боеприпасов. В ЕС объявили, что подготовят для Украины 1 млн снарядов и более тысячи ракет.

Постоянные представители государств-членов ЕС согласовали проект регламента поддержки производства боеприпасов. Этот документ предусматривает производство до 1 млн боеприпасов ежегодно.

Помимо этого США объявили очередной пакет военной помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы. Это тип боевого снаряда, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы. Обычно они используются для ликвидирования личного состава и техники противника.

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