Україна зобов'язалася скасувати податкові пільги, запроваджені з початку війни, - Меморандум з ЄС

Згідно з документом, для виділення другого та наступних траншів влада Україна має продемонструвати задовільний прогрес відповідно до орієнтовного графіка.

Макрофінансова стабільність

1. Реалізація дорожньої карти щодо поетапного скасування тимчасових надзвичайних заходів, вжитих після початку війни в галузі податкової політики, у послідовному порядку, з належним урахуванням безпеки та її впливу на економічну ситуацію. [1-2 квартали 2023].

2. Заходи щодо підтримки стабільності банківської системи:

i) запровадження узгодженої методології за наступністю у наглядових радах державних банків [1 кв. 2023];

ii) підготовка до запуску оцінки активів комерційних банків [3 кв. 2023].

3. Удосконалення режимів банкрутства юридичних осіб (корпоративне банкрутство) та неплатоспроможності фізичних осіб шляхом підготовки законодавства, що дозволяє фізичним особам повністю погасити заборгованість відповідно до основних принципів Директиви ЄС 2019/1023 про основи превентивної реструктуризації [3 кв. 2023].

4. Заходи щодо зміцнення системи страхування: перевірка Національним банком України структур власності страховиків та їх відповідності законодавчим пруденційним вимогам з метою побудови прозорого та конкурентного страхового ринку [3 кв. 2023].

Структурні реформи та ефективне управління

1. Ініціювати реалізацію Плану дій щодо дерегулювання економічної діяльності та покращення ділового клімату, включаючи дерегулювання ліцензійно-дозвільної системи (кінець лютого), удосконалення порталу електронного будівництва [1 кв. 2023], спрощення тимчасових будівель для бізнесу [2 кв. 2023], скасування застарілих положень [3 кв. 2023] та цифровізація видачі ліцензій [4 кв. 2023].

2. Подальший розвиток системи державних закупівель з метою її приведення у відповідність до законодавства ЄС для забезпечення прозорих та конкурентних закупівель, у тому числі для відновлення України у післявоєнний період та щодо медичних закупівель, збереження ДП "Медичні закупівлі" України як єдиного національного закупника медичного обладнання, ліків та вакцин на центральному рівні.

3. Просування реформи митного адміністрування, включаючи вдосконалення ІТ-систем, управління персоналом та заходи щодо боротьби з корупцією [4 кв. 2023].

4. Посилення процесу відбору незалежних членів наглядових рад та правлінь найбільших державних підприємств [4 кв. 2023].

5. Приведення законодавства у відповідність до вимог закону України "Про адміністративне провадження" [3 кв. 2023 р.]

Верховенство закону

1. Завершення відбору [1 кв. 2023 р.] та призначення [2 кв. 2023 р.] нового голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

2. Відновлення Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) на основі поточної роботи Ради з етики та Відбіркової комісії [3 кв. 2023].

3. Розробка та прийняття всеосяжного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини безпекового середовища України [3 кв. 2023].

4. Поліпшення відбору суддів: (а) зусилля для впорядкування етапів відбору та зміна їх послідовності; (b) перегляд тривалості обов'язкового періоду навчання суддів; (c) затвердження та публікація оновленим ВККС положень про відбір суддів, у тому числі про чіткі критерії оцінки та методологію виставлення балів [2 кв./3 кв. 2023]; запуск процедури відбору суддів на основі удосконаленої системи [4 кв. 2023].

5. Удосконалення нормативно-правової бази боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму шляхом розроблення відповідного вторинного законодавства та досягнення прогресу у розвитку інституційного потенціалу, пов'язаного з бенефіціарним володінням [3 кв. 2023].

6. Ухвалення та початок реалізації відповідного законодавства, спрямованого на криміналізацію великомасштабної контрабанди всіх товарів, що передбачає ефективне тюремне ув'язнення за кожну шкоду державному бюджету понад певний поріг [4 кв. 2023].

7. Подальше зміцнення потенціалу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у тому числі шляхом впровадження системи оцінки ефективності, покращення підбору її керівництва та інших заходів, спрямованих на забезпечення її підзвітності та незалежності [4 кв. 2023].

Енергетика

1. Зміцнити правову та адміністративну базу для забезпечення використання високих стандартів енергоефективності з метою застосування передового міжнародного досвіду в галузі енергоефективності та економіки замкнутого циклу для новозбудованих та реконструйованих будівель [2 кв. 2023].

2. Поліпшити роботу газової системи за рахунок:

i) обрання наглядової ради "Нафтогазу" [1 кв. 2023];

ii) вжиття заходів, необхідних для сертифікації оператора газосховища відповідно до Регламенту (ЄС) № 715/2009 [1 кв. 2023];

iii) початку корпоративної реструктуризації Оператора газотранспортної системи відповідно до узгодженої цільової моделі [2 кв. 2023].

3. Підготовка Плану дій щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок військової агресії Російської Федерації, з прив'язкою до цілей зеленого переходу та кращого відновлення, де це можливо [2 кв. 2023].

4. Досягти прогресу у реалізації дорожньої карти інтеграції ринку електроенергії після синхронізації [4 кв. 2023].