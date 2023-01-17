Украина обязалась отменить налоговые льготы, введенные после начала войны, - Меморандум с ЕС

Согласно документу, для выделения второго и последующих траншей власти Украина должны продемонстрировать удовлетворительный прогресс в соответствии с ориентировочным графиком.

Макрофинансовая стабильность

1. Реализация дорожной карты по поэтапной отмене временных чрезвычайных мер, принятых после начала войны в области налоговой политики, в последовательном порядке, с должным учетом безопасности и ее влияния на экономическую ситуацию. [1-2 кварталы 2023].

2. Меры по поддержанию стабильности банковской системы:

внедрение согласованной методологии по преемственности в наблюдательных советах государственных банков [1 кв. 2023 года];

подготовка к запуску оценки активов коммерческих банков [3 кв. 2023 г.].

3. Совершенствование режимов банкротства юридических лиц (корпоративное банкротство) и неплатежеспособности физических лиц путем подготовки законодательства, позволяющего физическим лицам полностью погасить задолженность в соответствии с основными принципами Директивы ЕС 2019/1023 об основах превентивной реструктуризации [3 квартал 2023 г.].

4. Мероприятия по укреплению системы страхования: проверка Национальным банком Украины структур собственности страховщиков и их соответствия законодательным пруденциальным требованиям с целью построения прозрачного и конкурентного страхового рынка [3 кв. 2023 г.].

Структурные реформы и эффективное управление

1. Инициировать реализацию Плана действий по дерегулированию экономической деятельности и улучшению делового климата, включая дерегулирование лицензионно-разрешительной системы (конец февраля), совершенствование портала электронного строительства [1 кв. 2023 г.], упрощение временных построек для бизнеса [2 кв. 2023 года], отмена устаревших положений [3 кв. 2023 года] и цифровизация выдачи лицензий [4 кв. 2023 года].

2. Дальнейшее развитие системы государственных закупок с целью ее приведения в соответствие с законодательством ЕС для обеспечения прозрачных и конкурентных закупок, в том числе для восстановления Украины в послевоенный период и, в отношении медицинских закупок, сохранения ГП "Медицинские закупки" Украина как единственного национального закупщика медицинского оборудования, лекарств и вакцин на центральном уровне.

3. Продвижение реформы таможенного администрирования, включая совершенствование ИТ-систем, управление персоналом и меры по борьбе с коррупцией [4 кв. 2023 г.].

4. Усиление процесса отбора независимых членов наблюдательных советов и правлений крупнейших государственных предприятий [4 кв. 2023 г.].

5. Приведение законодательства в соответствие с требованиями закона Украины "Об административном производстве" [3 кв. 2023 г.]

Верховенство закона

1. Завершение отбора [1 кв. 2023 г.] и назначение [2 кв. 2023 г.] нового главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

2. Восстановление Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) на основе текущей работы Совета по этике и Отборочной комиссии [3 кв. 2023 г.].

3. Разработка и принятие всеобъемлющего стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины [3 кв. 2023 г.].

4. Улучшение отбора судей: (а) усилия для упорядочения этапов отбора и изменение их последовательности; (b) пересмотр продолжительности обязательного периода обучения судей; (c) утверждение и публикация обновленным ВККС положений об отборе судей, в том числе о четких критериях оценки и методологии выставления баллов [2 кв./3 кв. 2023 г.]; запуск процедуры отбора судей на основе усовершенствованной системы [4 кв. 2023 г.].

5. Совершенствование нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма путем разработки соответствующего вторичного законодательства и достижения прогресса в развитии институционального потенциала, связанного с бенефициарным владением [3 кв. 2023 г.].

6. Принятие и начало реализации соответствующего законодательства, направленного на криминализацию крупномасштабной контрабанды всех товаров, предусматривающей эффективное тюремное заключение за каждый ущерб государственному бюджету сверх определенного порога [4 кв. 2023 г.].

7. Дальнейшее укрепление потенциала Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в том числе путем внедрения системы оценки эффективности, улучшения подбора ее руководства и других мер, направленных на обеспечение ее подотчетности и независимости [4 кв. 2023 г.].

Энергетика

1. Укрепить правовую и административную базу для обеспечения использования высоких стандартов энергоэффективности с целью применения передового международного опыта в области энергоэффективности и экономики замкнутого цикла для вновь построенных и реконструированных зданий [2 кв. 2023 года].

2. Улучшить работу газовой системы за счет:

избрания наблюдательного совета "Нафтогаза" [1 кв. 2023 г.];

принятия мер, необходимых для сертификации оператора газохранилища в соответствии с Регламентом (ЕС) № 715/2009 [1 кв. 2023 г.];

начала корпоративной реструктуризации Оператора газотранспортной системы в соответствии с согласованной целевой моделью [2 ква. 2023 г.].

3. Подготовка Плана действий по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате военной агрессии Российской Федерации, с привязкой к целям зеленого перехода и лучшего восстановления, где это возможно [2 кв. 2023 г.].

4. Добиться прогресса в реализации дорожной карты интеграции рынка электроэнергии после синхронизации [4 кв. 2023 г.].