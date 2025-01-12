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Україна знову під масштабною атакою дронів "Шахед": де ризик ударів

Неділя 12 січня 2025 23:51
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Україна знову під масштабною атакою дронів "Шахед": де ризик ударів Фото: росіяни знову масовано атакують нашу країну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові масштабно атакують повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:12 ворожі БпЛА рухалися:

  • на заході Сумської області курсом на південь;
  • у Чернігівській області на південний захід;
  • у Київській області в південно-західному напрямку;
  • на півночі Київської області курсом на захід;
  • на сході Київської області курсом на захід;
  • у Житомирській області в напрямку Рівненської області;
  • у Полтавській області групою західним курсом;
  • на сході Полтавської області в північному напрямку;
  • у Харківській області в північно-східному напрямку;
  • на сході Кіровоградської області в південному напрямку.

За останніми даними військових, станом на 23:50, ворожі дрони рухалися:

  • на півдні Чернігівської області курсом на Київську область;
  • на півночі Київської області курсом на південь;
  • у Київській області в південно-західному напрямку;
  • у Житомирській області курсом на Хмельницьку область;
  • на півночі Сумської області курсом на Полтавську область;
  • у Полтавській області в напрямку Київської області;
  • у Харківській області курсом на захід;
  • у Кіровоградській області в напрямку Миколаївської області.

Станом на 00:32 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україна знову під масштабною атакою дронів &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстріли України з боку РФ

За тиждень, що минає, Сили оборони збили понад 400 ворожих безпілотників і ракет.

Минулої ночі на 12 січня російські терористи запустили по Україні 94 БпЛА. Станом на ранок, сили ППО знищили 60 дронів, з них близько половини були локаційно втрачені.

Крім того, ввечері у неділю загарбники вдарили дроном по Запоріжжю. Постраждала місцева жителька.

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