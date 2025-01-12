Україна знову під масштабною атакою дронів "Шахед": де ризик ударів
Російські військові масштабно атакують повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 23:12 ворожі БпЛА рухалися:
- на заході Сумської області курсом на південь;
- у Чернігівській області на південний захід;
- у Київській області в південно-західному напрямку;
- на півночі Київської області курсом на захід;
- на сході Київської області курсом на захід;
- у Житомирській області в напрямку Рівненської області;
- у Полтавській області групою західним курсом;
- на сході Полтавської області в північному напрямку;
- у Харківській області в північно-східному напрямку;
- на сході Кіровоградської області в південному напрямку.
За останніми даними військових, станом на 23:50, ворожі дрони рухалися:
- на півдні Чернігівської області курсом на Київську область;
- на півночі Київської області курсом на південь;
- у Київській області в південно-західному напрямку;
- у Житомирській області курсом на Хмельницьку область;
- на півночі Сумської області курсом на Полтавську область;
- у Полтавській області в напрямку Київської області;
- у Харківській області курсом на захід;
- у Кіровоградській області в напрямку Миколаївської області.
Станом на 00:32 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Обстріли України з боку РФ
За тиждень, що минає, Сили оборони збили понад 400 ворожих безпілотників і ракет.
Минулої ночі на 12 січня російські терористи запустили по Україні 94 БпЛА. Станом на ранок, сили ППО знищили 60 дронів, з них близько половини були локаційно втрачені.
Крім того, ввечері у неділю загарбники вдарили дроном по Запоріжжю. Постраждала місцева жителька.
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