Україна знову під атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Зокрема, ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської.

Також російські безпілотники були помічені рухаються зі сторони Бєлгородської області у напрямку Харкова.

Станом на 19:25 "Шахеди" помічено:

на межі Дніпропетровської та Харківської областей прямують на північний захід;

група дронів північніше Запоріжжя, курсом на Дніпропетровщину;

на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Ввечері середи, 26 березня, російська армія завдала масштабного дронового удару по Харкову. За даними місцевої влади, за годину росіяни щонайменше 12 разів вдарили по Харкову.

Також росіяни атакували Золочів в Харківській області за допомогою дрону. Внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.