Україна знищуватиме балістичні установки росіян, - Зеленський

Глава держави наголосив, що українські військові знають, що їм потрібно знищувати ворожі пускові установки і таким чином зменшити удари по Україні, по стратегічно важливій інфраструктурі і по цивільному населенню.

"Вони цим займаються і будуть робити", - підкреслив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши 28 ракет і 115 ударних безпілотників. Попри роботу сил ППО перехопити балістичні ракети не вдалося.

Головною ціллю окупантів стала Київська область. У столиці наслідки обстрілу зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, виникли пожежі на складських приміщеннях. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували.