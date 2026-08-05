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Украина будет уничтожать баллистические установки россиян, - Зеленский

17:58 05.08.2026 Ср
2 мин
Таким образом удастся уменьшить вражеские удары по украинцам
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина будет уничтожать пусковые установки российских окупантов, чтобы уменьшить таким образом удары по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время заседания СНБО.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные знают, что им нужно уничтожать вражеские пусковые установки и таким образом уменьшить удары по Украине, по стратегически важной инфраструктуре и гражданскому населению.

"Они этим занимаются и будут делать", - подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 5 августа россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив 28 ракет и 115 ударных беспилотников. Несмотря на работу сил ПВО, перехватить баллистические ракеты не удалось.

Главной целью окупантов стала Киевская область. В столице последствия обстрела были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, возникли пожары на складских помещениях. В Голосеевском районе также произошла утечка аммиака, которую оперативно ликвидировали.

Повреждения получили и объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Отметим, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что уменьшить интенсивность российских обстрелов можно только путем усиления ударов по территории России.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.

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