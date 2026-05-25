Україна знайшла дешеву зброю для захисту проти атак РФ, - Politico

Україна дедалі активніше робить ставку на радіоелектронну боротьбу нового покоління на тлі дефіциту дорогих західних ракет для систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання поспілкувалося з розробниками українського комплексу Lima, створеного оборонним стартапом Cascade Systems.

За словами одного з розробників із позивним Алхімік, система не знищує цілі, а втручається в їхню навігацію. Lima створює потужні поля перешкод, які порушують супутниковий сигнал.

"Окрім простого придушення навігації, ми використовуємо підміну координат та заміну координат на кілька кілометрів. Ми можемо зробити так, щоб їхні ракети падали в поля, а не вражали цілі", - пояснив Алхімік.

Як працює Lima

Lima імітує сигнали супутникової навігації, які використовують російські ракети та безпілотники, передаючи їм хибні координати:

За словами розробників, деяким минулим атакам вдалося запобігти завдяки тому, що зброя, яка наближалася, "думала", що знаходиться в Перу".

Система також може створювати "мертву зону", де російський безпілотник втрачає сигнал наведення.

"Коли ми… створюємо досить широку зону, захищену станціями Lima, ракета навіть не потрапить у місто. Ми відправимо її на відкрите поле", - розповів "Алхімік".

Значно дешевше за Patriot

Ще одна важлива перевага Lima - її ціна.

Вартість однієї установки становить близько 58 тисяч євро. Для порівняння, одна ракета Patriot PAC-3 коштує стільки, скільки вистачило б на захист цілого великого міста комплексами Lima.

Компанія Cascade вже поставила понад 400 комплексів Lima. Їх почали використовувати в липні 2024 року, а з жовтня 2025 року систему також залучили до захисту цивільної інфраструктури.

У компанії стверджують, що за останні 18 місяців Lima заглушила 20 500 дронів Shahed та перенаправила десятки балістичних і крилатих ракет.

Система постійно оновлюється

При цьому останні модифікації Lima здатні придушувати далекобійну зброю, включаючи балістичні ракети, що використовують такі системи, як російська супутникова навігація ГЛОНАСС, заявив Максим Скорецький, начальник відділу радіоелектронної боротьби сухопутних військ України.

Розробники кажуть, що російська далекобійна зброя після втрати супутникового сигналу може продовжувати рух за інерціальною системою навігації, але точність різко падає.

Система також навчилася протидіяти плануючим авіабомбам. Раніше це було складніше через використання нових російських антен захисту від глушіння.

"Навіть якщо авіабомба відхилиться від цілі приблизно на 20 метрів, це вже означає, що ціль продовжуватиме існувати", - сказав Скорецький.

Він також наголосив, що використання лише РЕБ має ризики. За його словами, дрони та ракети після втрати сигналу все одно падають і можуть завдати шкоди.

"Однак, чи вразять російські балістичні ракети бажану ціль, коли буде увімкнено Lima? Я б сказав, що це навряд чи", - додав Скорецький.

За даними розробників, перші версії Lima з'явилися у 2022 році для боротьби з крилатими ракетами. На створення системи компанія витратила понад 2 мільйони доларів власних коштів. Державні контракти Cascade Systems почала отримувати лише наприкінці минулого року.

На початку 2025 року російські війська почали використовувати модернізовані антени "Комета", через що попередні версії українських систем РЕБ втратили ефективність.

"Ось тоді й почалося справжнє життя. Ми жили у своїй лабораторії, намагаючись зламати нові російські антени", - сказав Алхімік.