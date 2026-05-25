Украина нашла дешевое оружие для защиты против атак РФ, - Politico

Украина все активнее делает ставку на радиоэлектронную борьбу нового поколения на фоне дефицита дорогих западных ракет для систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пообщалось с разработчиками украинского комплекса Lima, созданного оборонным стартапом Cascade Systems.

По словам одного из разработчиков с позывным Алхимик, система не уничтожает цели, а вмешивается в их навигацию. Lima создает мощные поля помех, которые нарушают спутниковый сигнал.

"Кроме простого подавления навигации, мы используем подмену координат и замену координат на несколько километров. Мы можем сделать так, чтобы их ракеты падали в поля, а не поражали цели", - пояснил Алхимик.

Как работает Lima

Lima имитирует сигналы спутниковой навигации, которые используют российские ракеты и беспилотники, передавая им ложные координаты:

По словам разработчиков, некоторые прошлые атаки удалось предотвратить благодаря тому, что оружие, которое приближалось, "думало", что находится в Перу".

Система также может создавать "мертвую зону", где российский беспилотник теряет сигнал наведения.

"Когда мы... создаем достаточно широкую зону, защищенную станциями Lima, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее на открытое поле", - рассказал "Алхимик".

Значительно дешевле Patriot

Еще одно важное преимущество Lima - ее цена.

Стоимость одной установки составляет около 58 тысяч евро. Для сравнения, одна ракета Patriot PAC-3 стоит столько, сколько хватило бы на защиту целого крупного города комплексами Lima.

Компания Cascade уже поставила более 400 комплексов Lima. Их начали использовать в июле 2024 года, а с октября 2025 года систему также привлекли к защите гражданской инфраструктуры.

В компании утверждают, что за последние 18 месяцев Lima заглушила 20 500 дронов Shahed и перенаправила десятки баллистических и крылатых ракет.

Система постоянно обновляется

При этом последние модификации Lima способны подавлять дальнобойное оружие, включая баллистические ракеты, использующие такие системы, как российская спутниковая навигация ГЛОНАСС, заявил Максим Скорецкий, начальник отдела радиоэлектронной борьбы сухопутных войск Украины.

Разработчики говорят, что российское дальнобойное оружие после потери спутникового сигнала может продолжать движение по инерциальной системе навигации, но точность резко падает.

Система также научилась противодействовать планирующим авиабомбам. Ранее это было сложнее из-за использования новых российских антенн защиты от глушения.

"Даже если авиабомба отклонится от цели примерно на 20 метров, это уже означает, что цель будет продолжать существовать", - сказал Скорецкий.

Он также отметил, что использование только РЭБ имеет риски. По его словам, дроны и ракеты после потери сигнала все равно падают и могут нанести вред.

"Однако, поразят ли российские баллистические ракеты желаемую цель, когда будет включен Lima? Я бы сказал, что это вряд ли", - добавил Скорецкий.

По данным разработчиков, первые версии Lima появились в 2022 году для борьбы с крылатыми ракетами. На создание системы компания потратила более 2 миллионов долларов собственных средств. Государственные контракты Cascade Systems начала получать только в конце прошлого года.

В начале 2025 года российские войска начали использовать модернизированные антенны "Комета", из-за чего предыдущие версии украинских систем РЭБ потеряли эффективность.

"Вот тогда и началась настоящая жизнь. Мы жили в своей лаборатории, пытаясь взломать новые российские антенны", - сказал Алхимик.