Україна знайшла безпечніший шлях експорту зерна та просить 50% знижки, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна експортуватиме зерно через Молдову

Київ звернувся до Кишиневу з проханням про низький тариф на перевезення вантажів, зазначили джерела в обох країнах 11 серпня.

Російські атаки на "зерновий коридор" та українські порти почастішали. Тому експорт з України через Чорне море до Румунії зіткнувся з труднощами.

Джерела в Україні та Молдові повідомили виданню, що Київ хотів би транспортувати своє зерно через Молдову до румунського порту Констанца. І просить 50% знижки від номінальної ставки.

Молдова, за їх словами, відповіла пропозицією надати гарантії обсягів перевезення українського зерна. Сторони обговорюють часові рамки та обсяги транзиту збіжжя через Молдову до Констанци.

"Наразі ми збираємо інформацію про потенційні обсяги від зацікавлених відправників. Процес збору інформації ще не завершено", - сказав Reuters високопоставлений представник української галузі.

Скільки зерна можна перевезти

Екскерівник Молдовської залізниці Олег Тофілат повідомив Reuters, що транзитний залізничний коридор через Молдову може перевозити 4,5 мільйона метричних тонн щорічно.

За оцінками України, робочий коридор може забезпечити 10% експорту країни. Молдова вже забезпечувала залізничні перевезення українського зерна у 2022-2023 роках.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля у понеділок відвідав Одеську область та обговорив зі своїм українським колегою Миколою Калашником питання:

покращення залізничного сполучення,

розширення транзитної мережі.

Раніше РБК-Україна писало, що постачання аграрної продукції з України цього сезону можуть скоротитися більш ніж наполовину. Причиною є російські атаки по чорноморських портах.

Також повідомлялося, що Україна може експортувати близько 29,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції у 2026-27 маркетинговому році. Це на 54% менше, ніж попередня оцінка в 64,4 мільйона тонн.