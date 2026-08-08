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Експорт зерна з України може скоротитися на 53% через атаки РФ на порти, - Bloomberg

09:55 08.08.2026 Сб
2 хв
Це загрожує найбільшому джерелу експортних доходів країни
aimg Тетяна Степанова
Експорт зерна з України може скоротитися на 53% через атаки РФ на порти, - Bloomberg Фото: експорт зерна з України може скоротитися на 53% через атаки РФ на порти (Getty Images)
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Поставки сільськогосподарської продукції з України цього сезону можуть скоротитися більш ніж наполовину після того, як російські атаки порушили роботу чорноморських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Міністерства сільського господарства України, країна може експортувати близько 29,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції у 2026-27 маркетинговому році, що на 54% менше, ніж попередня оцінка в 64,4 мільйона тонн.

При цьому експорт пшениці може скоротитися на 53% до 8,3 мільйона тонн порівняно з попереднім прогнозом.

Зазначається, що Україна є одним з найбільших постачальників зерна у світі, а сільськогосподарський сектор генерував понад половину експортних доходів країни минулого року.

Російські атаки на Одеський порт, який зазвичай обробляє близько 90% поставок зерна, перекривають ці потоки, тоді як альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою, яка призвела до рекордно низького рівня води в річці.

Новий урожай заповнює сховища та впливає на внутрішні ціни. Так, приблизно 59 мільйонів тонн зерносховищ в Україні можуть бути повністю заповнені до початку листопада, а до кінця осені дефіцит становитиме близько 11 мільйонів тонн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прямі втрати України від недоотримання експортної виручки становитимуть понад 2 мільярда доларів. Це стосується другої половини 2026 року.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що країна може відновити експорт попри блокаду морського коридору.

Окрім того, стало відомо, чому саме зараз Росія масовано атакує порти України.

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