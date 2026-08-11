ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина нашла более безопасный путь экспорта зерна и просит 50% скидки, - Reuters

15:33 11.08.2026 Вт
2 мин
Ведутся переговоры о транспортировке зерна по суше
aimg Елена Бджола
Украина нашла более безопасный путь экспорта зерна и просит 50% скидки, - Reuters Фото: зерно загружают в поезд на Одещине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову. Обсуждаются возможные расценки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина будет экспортировать зерно через Молдову

Киев обратился в Кишинев с просьбой о низком тарифе на перевозку грузов, отметили источники в обеих странах 11 августа.

Российские атаки на "зерновой коридор" и украинские порты участились. Поэтому экспорт из Украины через Черное море в Румынию столкнулся с проблемами.

Источники в Украине и Молдове сообщили изданию, что Киев хотел бы транспортировать свое зерно через Молдову в румынский порт Констанца. И просит 50% скидки от номинальной ставки.

Молдова, по их словам, ответила предложением предоставить гарантии объемов перевозки украинского зерна. Стороны обсуждают временные рамки и объемы транзита продукции через Молдову в Констанцу.

"Пока мы собираем информацию о потенциальных объемах от заинтересованных отправителей. Процесс сбора информации еще не завершен", - сказал Reuters высокопоставленный представитель украинской отрасли.

Сколько зерна можно перевезти

Экс-руководитель Молдавской железной дороги Олег Тофилат сообщил Reuters, что транзитный железнодорожный коридор через Молдову может перевозить 4,5 миллиона метрических тонн ежегодно.

По оценкам Украины, рабочий коридор может обеспечить 10% экспорта страны. Молдова уже обеспечивала железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022-2023 годах.

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля в понедельник посетил Одесскую область и обсудил со своим украинским коллегой Николаем Калашником вопросы:

  • улучшения железнодорожного сообщения,
  • расширения транзитной сети

Ранее РБК-Украина писала, что поставки аграрной продукции из Украины в этом сезоне могут сократиться более чем наполовину. Причиной стали российские атаки по черноморским портам.

Также сообщалось, что Украина может экспортировать около 29,6 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году. Это на 54% меньше, чем предварительная оценка в 64,4 миллиона тонн.

Кроме того, 6 августа российские оккупанты нанесли удар по еще одному гражданскому судну в Черном море - погиб украинский моряк.

Еще стало известно, что Украина активно ищет способы возобновления экспорта на фоне блокады морского коридора со стороны России. Союзники Киева уже помогают.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Молдова Зерновой коридор
Новости
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном