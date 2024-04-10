Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі, але спочатку хоче отримати 7, - Кулеба

Міністр заявив, що його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot. Він повідомив, що деякі сусідні країни мають більше однієї системи, яка нині охороняє порт чи аеродром.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україні потрібно 25 Patriot, щоб створити повний повітряний щит над Україною, але Кулеба наголосив, що для початку можна зосередитись на отриманні семи, проте якомога швидше. Перші 7 систем ППО, за словами міністра, зможуть охопити оборону найбільших міст України.

Оскільки американський пакет у розмірі 60 мільярдів доларів застопорився, Кулеба сказав, що Київ визначив ще чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, які можуть бути негайно передані Україні.

Однак міністр продовжує агітувати американців, щоб вони також надіслали системи протиповітряної оборони Україні.

Кулеба також запропонував країнам позичити Patriot Україні, пообіцявши повернути батареї, як тільки буде потрібно.