Україна знає про полонених більше за Червоний Хрест: в ГУР пояснили чому

Юсов розповів, що Україна використовує досконаліші методи отримання інформації про полонених. З'ясування деталей ведеться через джерела та напрямки, які дозволяють отримувати більше даних та оперативно їх оновлювати.

За словами Юсова, окремої уваги заслуговують сім'ї військовополонених. Вони за власною ініціативою та фактично самотужки займаються OSINT-розвідкою та аналітикою - через відкриті джерела.

"Тому всі, хто встановлені як живі та в полоні - подаються. Коли йдеться про такий великий обмін - це конкретні категорії важкохворих та важкопоранених, робиться все, щоб вони повернулись додому. Далі починаються нюанси - ще ніколи робота переговорної групи не була простою, але інтереси полонених і національні інтереси будуть захищені", - запевнив представник ГУР МО.