Украина знает о пленных больше Красного Креста: в ГУР объяснили почему

Юсов рассказал, что Украина использует более совершенные методы получения информации о пленных. Выяснение деталей ведется через источники и направления, которые позволяют получать больше данных и оперативно их обновлять.

По словам Юсова, отдельного внимания заслуживают семьи военнопленных. Они по собственной инициативе и фактически самостоятельно занимаются OSINT-разведкой и аналитикой - через открытые источники.

"Поэтому все, кто установлены как живые и в плену - подаются. Когда речь идет о таком большом обмене - это конкретные категории тяжелобольных и тяжелораненых, делается все, чтобы они вернулись домой. Далее начинаются нюансы - еще никогда работа переговорной группы не была простой, но интересы пленных и национальные интересы будут защищены", - заверил представитель ГУР МО.