Вже є випадки 100% збиття реактивних шахедів, але РФ готує нові - швидкість 800 км: деталі від Хмари

Як побудована українська ППО

Як пояснив глава відомства, до захисту українського неба залучені ЗРК, ПЗРК, турелі, системи РЕБ, екіпажі з дронами-перехоплювачами, "мала ППО".

Ба більше, ці засоби доповнює авіаційна компонента, зокрема літаки Mirage та F-16.

За словами Хмари, Міноборони одночасно працює над забезпеченням дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними та артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями.

Міністр наголосив, що наразі вкрай важливо планувати на кілька кроків вперед і мати достатній запас необхідного озброєння.

"Ми також знаємо, які рішення Росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі - надати пропозиції і прототипи - поставлені виробникам, ОПК", - заявив Хмара.

Перехоплення реактивних "шахедів"

Глава МО не приховує, що ці ворожі дрони досі залишаються серйозною проблемою, однак додає, що Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників.

"Один із підрозділів під час бойового застосування п'ятьма перехоплювачами ("Барс"), знищив п'ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи", - зауважив Хмара.

Ба більше, є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями.

За словами Хмари, цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності.

"Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах", - додав міністр.

Авіація проти реактивних дронів

Хмара звертає увагу на те, що саме авіація залишається одним із найбільш ефективних засобів боротьби з реактивними безпілотниками.

"Міноборони працює над збільшенням доступності F-16 для бойового чергування. Одне з вузьких місць - технічне обслуговування літаків, і зараз відповідні спроможності розширюються", - зазначив міністр.

Він також додав, що у протидії повітряним цілям застосовуються літаки Mirage. Для обох платформ критично важливо підтримувати достатній резерв боєприпасів на кілька місяців вперед.

Балістична загроза

Ця проблема досі залишається критичною для України. Річ у тім, що наявних і потенційних поставок ракет для відбиття балістики бракує.

Міноборони активно домовляється з союзниками над прискоренням постачання необхідних ракет.

"Завдання - не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки. Паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь - уражає російські пускові установки", - наголосив Хмара.

За його словами, лише у вересні та жовтні СОУ уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів: три були знищені, п'ять пошкоджені.

Протидія КАБам

Як пояснив Хмара, боротьба з керованими авіабомбами має бути комплексною. Головне завдання - працювати по носіях: російській авіації та аеродромній інфраструктурі.

"Україна також розглядає й тестує додаткові рішення, які дозволять ефективніше протидіяти літакам-носіям КАБів", - підсумував міністр.