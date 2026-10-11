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В Міноборони розповіли, чи є в Україні розробки реактивних двигунів

19:16 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Лев Шевченко
В Міноборони розповіли, чи є в Україні розробки реактивних двигунів Фото: міністр оборони Євгеній Хмара (пресслужба Міноборони)
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Україна розглядає виробництво реактивних двигунів як один із критичних напрямів розвитку власного ОПК. Потреба охоплює різні класи засобів - від перехоплювачів і middle strike до deep strike та крилатих ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.

Для яких засобів потрібні двигуни

За словами міністра оборони Євгенія Хмари, потреба в реактивних двигунах охоплює різні класи засобів: перехоплювачі, middle strike, deep strike та крилаті ракети.

В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує, зазначив міністр. Загалом у трьох основних категоріях працюють близько двох десятків українських виробників.

За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць, повідомив Хмара.

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Про те, що українські перехоплювачі в майбутньому переходитимуть на реактивну тягу, в інтерв'ю РБК-Україна розповідав CEO Yartura Олег Букаренко. За його словами, компанія працює з українськими виробниками компонентів, зокрема двигунів, а зростання швидкості ударних БпЛА потребує розвитку й інших систем.

Водночас, як зазначав співзасновник Contra-Drone Тимофій Юрков, масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.

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