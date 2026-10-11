Уже есть случаи 100% сбития реактивных "Шахедов", но РФ готовит новые - скорость 800 км/ч: детали от Хмары

Противодействие воздушным атакам РФ строится по принципу многоуровневой системы. Отдельное внимание уделяется именно борьбе с реактивными дронами - на этом направлении уже есть весомые успехи.
Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.
Как пояснил глава ведомства, к защите украинского неба привлечены ЗРК, ПЗРК, турели, системы РЭБ, экипажи с дронами-перехватчиками и средства "малой ПВО".
Кроме того, эти средства дополняет авиационная компонента, в том числе самолеты Mirage и F-16.
По словам Хмары, Минобороны одновременно работает над обеспечением войск дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями.
Министр подчеркнул, что крайне важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.
"Мы также знаем, какие решения развивает Россия. Это касается реактивных дронов со скоростью 800 км/ч. Работаем и над поиском способов противодействия следующему поколению угроз", - заявил Хмара.
Глава Минобороны не скрывает, что эти вражеские дроны до сих пор остаются серьезной проблемой. В то же время он отмечает, что у Украины уже есть успешный опыт применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников.
"Одно из подразделений во время боевого применения пяти перехватчиков "Барс" уничтожило пять воздушных целей. То есть результативность составила 100%. Сейчас этот опыт изучают и масштабируют, к работе привлекают дополнительных специалистов и подразделения", - отметил Хмара.
Кроме того, есть результаты применения крупнокалиберных турелей против реактивных БпЛА. Их количество на вооружении Украины уже измеряется сотнями.
По словам Хмары, это направление масштабируется, в то же время прорабатываются системы увеличенной дальности.
"Параллельно показывают эффективность и ЗРК, и ПЗРК. Мы сосредоточены на закупках как самих комплексов, так и ракет к ним, ведем переговоры с партнерами в разных странах", - добавил министр.
Хмара обращает внимание на то, что авиация остается одним из наиболее эффективных средств борьбы с реактивными беспилотниками.
"Минобороны работает над повышением доступности F-16 для боевого дежурства. Одно из узких мест - техническое обслуживание самолетов, и сейчас соответствующие возможности расширяются", - отметил министр.
Он также добавил, что для противодействия воздушным целям применяются самолеты Mirage. Для обеих платформ важно поддерживать достаточный запас боеприпасов на несколько месяцев вперед.
Угроза баллистических ударов по-прежнему остается критической для Украины. Дело в том, что имеющихся и потенциальных поставок ракет для противодействия баллистическим угрозам недостаточно.
Минобороны ведет переговоры с партнерами об ускорении поставок необходимых ракет.
"Задача - не ждать крупных долгосрочных контрактов, а максимально быстро находить доступные запасы у партнеров и ускорять их передачу Украине. Нам нужны десятки и сотни ракет, а не единичные поставки. Параллельно Украина применяет асимметричный ответ - поражает российские пусковые установки", - подчеркнул Хмара.
По его словам, в сентябре и в начале октября Силы обороны Украины поразили восемь установок, которые использовались для нанесения баллистических ударов: три были уничтожены, пять повреждены.
Как пояснил Хмара, борьба с управляемыми авиабомбами должна быть комплексной. Главная задача - наносить удары по их носителям: российской авиации и аэродромной инфраструктуре.
"Украина также рассматривает и тестирует дополнительные решения, которые позволят эффективнее противодействовать самолетам - носителям КАБов", - подытожил министр.
Кстати, Хмара также рассказал, есть ли в Украины разработки реактивных двигателей.
Также мы писали, что Минобороны выступает за максимальное бронирование работников ОПК.