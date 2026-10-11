ua en ru
Нд, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Вже є випадки 100% збиття реактивних шахедів, але РФ готує нові - швидкість 800 км: деталі від Хмари

20:21 11.10.2026 Нд
3 хв
aimg Юлія Капітонова
Вже є випадки 100% збиття реактивних шахедів, але РФ готує нові - швидкість 800 км: деталі від Хмари Фото: міністр оборони Євгеній Хмара (пресслужба Міноборони)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Протидія повітряним атакам РФ будується за принципом багаторівневої системи та передбачає кілька ешелонів захисту. Окрему увагу приділяють саме протидії реактивним дронам - на цьому напрямку вже є вагомі успіхи.

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Як побудована українська ППО

Як пояснив глава відомства, до захисту українського неба залучені ЗРК, ПЗРК, турелі, системи РЕБ, екіпажі з дронами-перехоплювачами, "мала ППО".

Ба більше, ці засоби доповнює авіаційна компонента, зокрема літаки Mirage та F-16.

За словами Хмари, Міноборони одночасно працює над забезпеченням дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними та артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями.

Міністр наголосив, що наразі вкрай важливо планувати на кілька кроків вперед і мати достатній запас необхідного озброєння.

"Ми також знаємо, які рішення Росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі - надати пропозиції і прототипи - поставлені виробникам, ОПК", - заявив Хмара.

Перехоплення реактивних "шахедів"

Глава МО не приховує, що ці ворожі дрони досі залишаються серйозною проблемою, однак додає, що Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників.

"Один із підрозділів під час бойового застосування п'ятьма перехоплювачами ("Барс"), знищив п'ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи", - зауважив Хмара.

Ба більше, є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями.

За словами Хмари, цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності.

"Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах", - додав міністр.

Авіація проти реактивних дронів

Хмара звертає увагу на те, що саме авіація залишається одним із найбільш ефективних засобів боротьби з реактивними безпілотниками.

"Міноборони працює над збільшенням доступності F-16 для бойового чергування. Одне з вузьких місць - технічне обслуговування літаків, і зараз відповідні спроможності розширюються", - зазначив міністр.

Він також додав, що у протидії повітряним цілям застосовуються літаки Mirage. Для обох платформ критично важливо підтримувати достатній резерв боєприпасів на кілька місяців вперед.

Балістична загроза

Ця проблема досі залишається критичною для України. Річ у тім, що наявних і потенційних поставок ракет для відбиття балістики бракує.

Міноборони активно домовляється з союзниками над прискоренням постачання необхідних ракет.

"Завдання - не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки. Паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь - уражає російські пускові установки", - наголосив Хмара.

За його словами, лише у вересні та жовтні СОУ уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів: три були знищені, п'ять пошкоджені.

Протидія КАБам

Як пояснив Хмара, боротьба з керованими авіабомбами має бути комплексною. Головне завдання - працювати по носіях: російській авіації та аеродромній інфраструктурі.

"Україна також розглядає й тестує додаткові рішення, які дозволять ефективніше протидіяти літакам-носіям КАБів", - підсумував міністр.

До речі, Хмара також розповів, чи є в Україні розробки реактивних двигунів.

Також ми писали, що Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників ОПК.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна Росії проти України Дрони
Новини
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Аналітика
Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком