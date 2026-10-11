Уже есть случаи 100% сбития реактивных "Шахедов", но РФ готовит новые - скорость 800 км/ч: детали от Хмары

Противодействие воздушным атакам РФ строится по принципу многоуровневой системы. Отдельное внимание уделяется именно борьбе с реактивными дронами - на этом направлении уже есть весомые успехи.

Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина .

Как построена украинская ПВО

Как пояснил глава ведомства, к защите украинского неба привлечены ЗРК, ПЗРК, турели, системы РЭБ, экипажи с дронами-перехватчиками и средства "малой ПВО".

Кроме того, эти средства дополняет авиационная компонента, в том числе самолеты Mirage и F-16.

По словам Хмары, Минобороны одновременно работает над обеспечением войск дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями.

Министр подчеркнул, что крайне важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.

"Мы также знаем, какие решения развивает Россия. Это касается реактивных дронов со скоростью 800 км/ч. Работаем и над поиском способов противодействия следующему поколению угроз", - заявил Хмара.

Перехват реактивных "Шахедов"

Глава Минобороны не скрывает, что эти вражеские дроны до сих пор остаются серьезной проблемой. В то же время он отмечает, что у Украины уже есть успешный опыт применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников.

"Одно из подразделений во время боевого применения пяти перехватчиков "Барс" уничтожило пять воздушных целей. То есть результативность составила 100%. Сейчас этот опыт изучают и масштабируют, к работе привлекают дополнительных специалистов и подразделения", - отметил Хмара.

Кроме того, есть результаты применения крупнокалиберных турелей против реактивных БпЛА. Их количество на вооружении Украины уже измеряется сотнями.

По словам Хмары, это направление масштабируется, в то же время прорабатываются системы увеличенной дальности.

"Параллельно показывают эффективность и ЗРК, и ПЗРК. Мы сосредоточены на закупках как самих комплексов, так и ракет к ним, ведем переговоры с партнерами в разных странах", - добавил министр.

Авиация против реактивных дронов

Хмара обращает внимание на то, что авиация остается одним из наиболее эффективных средств борьбы с реактивными беспилотниками.

"Минобороны работает над повышением доступности F-16 для боевого дежурства. Одно из узких мест - техническое обслуживание самолетов, и сейчас соответствующие возможности расширяются", - отметил министр.

Он также добавил, что для противодействия воздушным целям применяются самолеты Mirage. Для обеих платформ важно поддерживать достаточный запас боеприпасов на несколько месяцев вперед.

Баллистическая угроза

Угроза баллистических ударов по-прежнему остается критической для Украины. Дело в том, что имеющихся и потенциальных поставок ракет для противодействия баллистическим угрозам недостаточно.

Минобороны ведет переговоры с партнерами об ускорении поставок необходимых ракет.

"Задача - не ждать крупных долгосрочных контрактов, а максимально быстро находить доступные запасы у партнеров и ускорять их передачу Украине. Нам нужны десятки и сотни ракет, а не единичные поставки. Параллельно Украина применяет асимметричный ответ - поражает российские пусковые установки", - подчеркнул Хмара.

По его словам, в сентябре и в начале октября Силы обороны Украины поразили восемь установок, которые использовались для нанесения баллистических ударов: три были уничтожены, пять повреждены.

Противодействие КАБам

Как пояснил Хмара, борьба с управляемыми авиабомбами должна быть комплексной. Главная задача - наносить удары по их носителям: российской авиации и аэродромной инфраструктуре.

"Украина также рассматривает и тестирует дополнительные решения, которые позволят эффективнее противодействовать самолетам - носителям КАБов", - подытожил министр.