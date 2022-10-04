Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля через зупинку ЗАЕС, - експерти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).

"Раніше "базовий" сценарій проходження зими враховував потужності Запорізької АЕС, тепер ці сукупно 6 ГВт чи 1/5 довоєнного енергобалансу недоступні. Це означає, що незабаром Україні доведеться обмежити експорт електроенергії до ЄС. А ще - спалювати значно більше вугілля для роботи теплової генерації, яка вже кілька тижнів поспіль компенсує недоступні в системі потужності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ВЕА, через це лише у вересні для цього було додатково використано близько 300 тис. т. вугілля.

Через зупинку Запорізької АЕС основне навантаження довелося підхопити тепловій генерації. З 24 енергоблоків теплоелектростанцій, що працюють в енергосистемі, 21 - це блоки приватних ТЕС і лише 3 - державних.

"З різних причин аварійні зупинки на блоках і атомної, і теплової генерацій трапляються кожної зими. Наприклад, днями був аварійно зупинений корпус блоку Рівненської АЕС. В цьому немає новини, бо системний оператор їх просто замінює іншими доступними в системі блоками. Одні блоки "розвантажив", інші - "підняв". Але основаною відмінністю цього сезону є обмежений через війну резерв потужностей", - йдеться у заяві.

Експерти вважають, що енергетикам і далі доведеться постійно працювати у такому non-stop, а енергосистемі через війну навряд чи вдасться уникнути і подальших аварійних ситуацій. І до цього треба ретельно готуватися.

