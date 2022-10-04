ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля через зупинку ЗАЕС, - експерти

Новость на русском →
Вівторок 04 жовтня 2022 13:10
Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля через зупинку ЗАЕС, - експерти Фото: російські війську окупували Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Через зупинку окупованої російськими військами Запорізької АЕС, Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).

"Раніше "базовий" сценарій проходження зими враховував потужності Запорізької АЕС, тепер ці сукупно 6 ГВт чи 1/5 довоєнного енергобалансу недоступні. Це означає, що незабаром Україні доведеться обмежити експорт електроенергії до ЄС. А ще - спалювати значно більше вугілля для роботи теплової генерації, яка вже кілька тижнів поспіль компенсує недоступні в системі потужності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ВЕА, через це лише у вересні для цього було додатково використано близько 300 тис. т. вугілля.

Через зупинку Запорізької АЕС основне навантаження довелося підхопити тепловій генерації. З 24 енергоблоків теплоелектростанцій, що працюють в енергосистемі, 21 - це блоки приватних ТЕС і лише 3 - державних.

"З різних причин аварійні зупинки на блоках і атомної, і теплової генерацій трапляються кожної зими. Наприклад, днями був аварійно зупинений корпус блоку Рівненської АЕС. В цьому немає новини, бо системний оператор їх просто замінює іншими доступними в системі блоками. Одні блоки "розвантажив", інші - "підняв". Але основаною відмінністю цього сезону є обмежений через війну резерв потужностей", - йдеться у заяві.

Експерти вважають, що енергетикам і далі доведеться постійно працювати у такому non-stop, а енергосистемі через війну навряд чи вдасться уникнути і подальших аварійних ситуацій. І до цього треба ретельно готуватися.

Нагадаємо, Росія почала бити по енергетичних об'єктах, намагаючись залишити українців без світла і тепла. У вересні руйнувань зазнали Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС, багато підстанцій високої напруги.

Днями російські окупанти обстріляли Криворізьку ТЕС, що входить в структуру ДТЕК, поранень зазнали 14 працівників.

Крім того, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про "тимчасове затримання" Мурашова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини