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Украина вынуждена сжигать дополнительные объемы угля из-за остановки ЗАЭС, - эксперты

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 13:10
Украина вынуждена сжигать дополнительные объемы угля из-за остановки ЗАЭС, - эксперты Фото: российские войска оккупировали Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Из-за остановки оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС Украина вынуждена сжигать дополнительные объемы угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА).

"Ранее "базовый" сценарий прохождения зимы учитывал мощности Запорожской АЭС, теперь эти совокупно 6 ГВт или 1/5 довоенного энергобаланса недоступны. Это значит, что вскоре Украине придется ограничить экспорт электроэнергии в ЕС. А еще сжигать значительно больше угля для работы тепловой генерации, которая уже несколько недель подряд компенсирует недоступные в системе мощности", – говорится в сообщении.

Как отмечают в ВЭА, поэтому только в сентябре для этого было дополнительно использовано около 300 тыс. т угля.

Из-за остановки Запорожской АЭС основную нагрузку пришлось подхватить тепловой генерации. Из 24 энергоблоков теплоэлектростанций, работающих в энергосистеме, 21 - это блоки частных ТЭС и только 3 - государственных.

"По разным причинам аварийные остановки на блоках и атомной, и тепловой генераций случаются каждую зиму. Например, на днях был аварийно остановлен корпус блока Ровенской АЭС. В этом нет новости, потому что системный оператор их просто заменяет другими доступными в системе блоками. Одни блоки "разгрузил", другие - "поднял". Но основанным отличием этого сезона является ограниченный из-за войны резерв мощностей", - говорится в заявлении.

Эксперты считают, что энергетикам и дальше придется постоянно работать в таком non-stop, а энергосистеме из-за войны вряд ли удастся избежать и дальнейших аварийных ситуаций. И к этому нужно тщательно готовиться.

Напомним, Россия начала бить по энергетическим объектам, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. В сентябре разрушения получили Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС, многие подстанции высокого напряжения.

На днях российские оккупанты обстреляли входящую в структуру ДТЭК Криворожскую ТЭС, ранения получили 14 работников.

Кроме того, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о "временном задержании" Мурашова.

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