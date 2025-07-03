Україна зможе збільшити експорт електроенергії на третину: за якої умови

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, збільшення потужності експорту - важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми.

За його словами, це також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими.

Він наголосив, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

"Термін чинності нового ліміту - до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі – величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки», - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.