Украина сможет увеличить экспорт электроэнергии на треть: при каком условии

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена с 650 до 900 МВт. Лимит будет действовать до 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, увеличение мощности экспорта - важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы.
По его словам, это также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль, что позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме.
Он подчеркнул, что экспорт электроэнергии из Украины осуществляется исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме.
"Срок действия нового лимита - до 1 августа, поскольку в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети - величина экспорта может быть скорректирована в соответствии с требованиями операционной безопасности", - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Напомним, с 1 мая максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС составила 650 МВт. Таким было решение Экспертной группы ENTSO-E по расчетам коммерческих обменов электроэнергией.
Теперь решение о разрешенной мощности экспорта в Евросоюз из зоны Украина - Молдова будет рассчитываться операторами системы передачи, входящих в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы. А именно - ОСП Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Украины и Молдовы.
По данным МВФ, дефицит электроэнергии в Украине будет ниже, чем ожидалось ранее.
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