ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна зможе збільшити експорт електроенергії на третину: за якої умови

Україна, Четвер 03 липня 2025 10:34
UA EN RU
Україна зможе збільшити експорт електроенергії на третину: за якої умови Фото: Максимальний розмір експорту електроенергії з України збільшили на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена із 650 до 900 МВт. Ліміт буде діяти до 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, збільшення потужності експорту - важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми.

За його словами, це також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими.

Він наголосив, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

"Термін чинності нового ліміту - до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі – величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки», - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Нагадаємо, з 1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС становила 650 МВт. Таким було рішення Експертної групи ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією.

Тепер рішення щодо дозволеної потужності експорту до Євросоюзу із зони Україна – Молдова буде розраховуватись операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи. А саме - ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, України та Молдови.

За даними МВФ, дефіцит електроенергії в Україні буде нижчим, ніж очікувалося раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Електроенергія
Новини
Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви