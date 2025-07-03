Україна зможе збільшити експорт електроенергії на третину: за якої умови
Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена із 650 до 900 МВт. Ліміт буде діяти до 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.
Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, збільшення потужності експорту - важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми.
За його словами, це також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими.
Він наголосив, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.
"Термін чинності нового ліміту - до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі – величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки», - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
Нагадаємо, з 1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС становила 650 МВт. Таким було рішення Експертної групи ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією.
Тепер рішення щодо дозволеної потужності експорту до Євросоюзу із зони Україна – Молдова буде розраховуватись операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи. А саме - ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, України та Молдови.
За даними МВФ, дефіцит електроенергії в Україні буде нижчим, ніж очікувалося раніше.
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