Украина сможет увеличить экспорт электроэнергии на треть: при каком условии

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена с 650 до 900 МВт. Лимит будет действовать до 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, увеличение мощности экспорта - важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы.

По его словам, это также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль, что позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме.

Он подчеркнул, что экспорт электроэнергии из Украины осуществляется исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме.

"Срок действия нового лимита - до 1 августа, поскольку в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети - величина экспорта может быть скорректирована в соответствии с требованиями операционной безопасности", - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.