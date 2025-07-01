Україна зможе отримати більше газу: угоду з Польщею продовжили на рік

Україна та Польща продовжили тимчасове збільшення потужності в напрямку України з 1 серпня 2025 року до вересня 2026 року. Це важливо для підвищення безпеки постачання природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.
За даними міністерства, гарантована потужність для імпорту природного газу з Польщі до України становить 12,4 млн кубометрів на добу.
"Польський маршрут імпорту газу поступово посилюється і є важливим для забезпечення імпорту природного газу в Україну. До того ж це також доступ до нових джерел ресурсу. Наприклад, LNG термінали у Польщі та Литві, що суттєво розширює джерела постачання і підвищує енергетичну безпеку країни", - зазначив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
У межах підготовки до майбутнього опалювального сезону Україна зверталася до польської сторони щодо цього питання.
Тепер відповідні домовленості закріплено між операторами газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ), якими продовжено тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України до вересня 2026 року.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні, - це 4,6 млрд кубометрів. Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.
Раніше з’явилась можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту - через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.
Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, вартість транспортування цим коридором зменшилась на 25%, що зробило його більш конкурентоспроможним, ніж раніше.
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