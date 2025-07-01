Украина сможет получить больше газа: соглашение с Польшей продлили на год

Украина и Польша продлили временное увеличение мощности в направлении Украины с 1 августа 2025 года до сентября 2026 года. Это важно для повышения безопасности поставок природного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По данным министерства, гарантированная мощность для импорта природного газа из Польши в Украину составляет 12,4 млн кубометров в сутки.
"Польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и является важным для обеспечения импорта природного газа в Украину. К тому же это также доступ к новым источникам ресурса. Например, LNG терминалы в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность страны", - отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону Украина обращалась к польской стороне по этому вопросу.
Теперь соответствующие договоренности закреплены между операторами газотранспортных систем Польши (Gaz-System) и Украины (ОГТСУ), которыми продлено временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, - это 4,6 млрд кубометров. Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.
Ранее появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.
Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, что сделало его более конкурентоспособным, чем раньше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.