Украина сможет получить больше газа: соглашение с Польшей продлили на год

По данным министерства, гарантированная мощность для импорта природного газа из Польши в Украину составляет 12,4 млн кубометров в сутки.

"Польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и является важным для обеспечения импорта природного газа в Украину. К тому же это также доступ к новым источникам ресурса. Например, LNG терминалы в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность страны", - отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону Украина обращалась к польской стороне по этому вопросу.

Теперь соответствующие договоренности закреплены между операторами газотранспортных систем Польши (Gaz-System) и Украины (ОГТСУ), которыми продлено временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.