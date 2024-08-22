Україна не зможе контратакувати ще півроку, але допомога Заходу може все змінити, - ISW

У звіті зазначається, що нещодавні оцінки американської розвідки підкреслюють зусилля України, спрямовані на розвиток альтернативних та асиметричних можливостей перед обличчям російської переваги у живій силі й техніці, а також постійну залежність країни від західної допомоги у сфері безпеки.

Артилерійська перевага Росії

15 серпня Міноборони США у щоквартальному огляді американської військової допомоги Україні опублікувало низку оцінок Розвідувального управління відомства (Defense Intelligence Agency, DIA). Оцінки розвідуправління Пентагону багато в чому збігаються з тенденціями та явищами, які можна спостерігати у відкритих джерелах, але проаналізовані з урахуванням статичних, а не динамічних умов на полі бою.

За оцінками DIA, нещодавня військова допомога США Україні "майже напевно" буде недостатньою для того, щоб допомогти ЗСУ зрівняти або перевершити артилерійську перевагу Росії, яка оцінюється в 10 тис. артилерійських пострілів на день.

Українські військовослужбовці постійно висловлюють занепокоєння з приводу дефіциту української артилерії після значних затримок у наданні допомоги з боку США взимку 2023-2024 рр. та навесні 2024 р., а українські офіційні особи раніше визнавали вплив артилерійських обмежень на оборонні та наступальні спроможності України, зокрема, у Донецькій області.

"Руйнівні обстріли та удари армії РФ планерними (керованими. - ред.) бомбами, схоже, є фундаментальним аспектом кремлівської теорії перемоги в Україні. За нею, російські війська можуть продовжувати повільне, виснажливе просування вперед, рівняючи українські населені пункти з землею, незалежно від втрат російської живої сили, і ґрунтується на припущенні, що російські війська можуть назавжди позбавити Україну можливості оскаржувати ініціативу на всьому театрі бойових дій", - йдеться у звіті ISW.

Досягнення України

Водночас, продовжує Інститут вивчення війни, українські війська навпаки, продемонстрували здатність розвивати і застосовувати альтернативні й асиметричні можливості. Передусім, це удари безпілотників на великі відстані для часткового протистояння артилерійській перевазі Росії в Україні та захист від російських механізованих і піхотних атак, часто з більшим ефектом порівняно з менш потужними системами, що застосовують українські війська.

В ISW нагадали, що наприкінці липня 2024 року, ЗСУ успішно захистилися від серії масштабних російських механізованих атак на заході Донецької області за допомогою ударів безпілотників та обмеженої артилерійської підтримки, а російські військові блогери попереджали про загрозу цілеспрямованих ударів українських безпілотників із видом від першої особи (FPV) по всій лінії фронту в Україні.

Українські сили, продовжує Інститут, також застосовують удари з великої відстані по російських військових об'єктах і нафтобазах, що постачають військову техніку, щоб ускладнити російську логістику, змусити країну-агресора перерозподілити засоби протиповітряної оборони, а також підірвати російську нафтогазову промисловість.

"Остання допомога США Україні, безсумнівно, є недостатньою для подолання нинішньої артилерійської нерівності між російськими та українськими військами, а асиметричні засоби не є заміною артилерії та інших звичайних засобів. Однак США і ширший західний альянс надалі здатні вирішити проблеми України, спричинені затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки", - йдеться у звіті ISW.

Розвідувальне управління Пентагону (DIA) також оцінює, що Україна "ймовірно" залишається здатною продовжувати оборонні операції, але не здатна проводити широкомасштабні контрнаступальні операції принаймні протягом наступних шести місяців.

ЗСУ можуть перехопити ініціативу

Нещодавно Інститут вивчення війни оцінив, що як російські, так і українські війська, не мають можливості проводити окремі вирішальні переможні операції, натомість повинні проводити численні успішні операції з обмеженими оперативними цілями, які в сукупності можуть досягти стратегічних цілей.

ISW продовжує оцінювати, що українські сили могли б використовувати менш масштабні контратаки і локальні контрнаступальні операції для звільнення території, уникаючи при цьому проблем, пов'язаних із проведенням широкомасштабних контрнаступальних операцій на тлі триваючих затримок і нерішучості Заходу у наданні подальшої військової допомоги Україні.

В Інституті нагадали, що за останні місяці українські сили провели кілька локальних контратак на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної (на кордоні Луганської та Донецької областей), що свідчить про спроби ЗСУ перехопити тактичну ініціативу на окремих ділянках фронту.

Крім того, українським силам вдалося розпочати локальну наступальну операцію в Курській області та перехопити оперативну ініціативу на цій ділянці фронту, що відволікає російські війська з інших, менш пріоритетних ділянок фронту в Україні.

У звіті ISW зазначається, що українські офіційні особи визначили відволікання російських військ з менш пріоритетних ділянок фронту як ключову мету українського вторгнення в Курську область, і ці зусилля можуть змусити Росію залишити деякі з цих ділянок вразливими для подальших українських контратак.

В Інституті вивчення війни продовжують оцінювати, що українські сили можуть перехопити ініціативу на полі бою та зрештою створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної та належної західної допомоги у сфері безпеки.

"США та міжнародна коаліція, що підтримує Україну, зберігають значний вплив на військові спроможності ЗСУ. Рішення Заходу щодо рівня забезпечення країни ресурсами та правил ведення бойових дій проти російських військових об'єктів, можуть суттєво змінити траєкторію війни", - підсумували в ISW.