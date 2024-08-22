Украина не сможет контратаковать еще полгода, но помощь Запада может все изменить, - ISW

В отчете отмечается, что недавние оценки американской разведки подчеркивают усилия Украины, направленные на развитие альтернативных и асимметричных возможностей перед лицом российского превосходства в живой силе и технике, а также постоянную зависимость страны от западной помощи в сфере безопасности.

Артиллерийское превосходство России

15 августа Минобороны США в ежеквартальном обзоре американской военной помощи Украине опубликовало ряд оценок Разведывательного управления ведомства (Defense Intelligence Agency, DIA). Оценки разведуправления Пентагона во многом совпадают с тенденциями и явлениями, которые можно наблюдать в открытых источниках, но проанализированы с учетом статических, а не динамических условий на поле боя.

По оценкам DIA, недавняя военная помощь США Украине "почти наверняка" будет недостаточной для того, чтобы помочь ВСУ сравнять или превзойти артиллерийское превосходство России, которое оценивается в 10 тыс. артиллерийских выстрелов в день.

Украинские военнослужащие постоянно выражают обеспокоенность касательно дефицита украинской артиллерии после существенных задержек в предоставлении помощи со стороны США зимой 2023-2024 гг. и весной 2024 г., а украинские официальные лица ранее признавали влияние артиллерийских ограничений на оборонительные и наступательные возможности Украины, в частности, в Донецкой области.

"Разрушительные обстрелы и удары армии РФ планерными (управляемыми. - ред.) бомбами, похоже, являются фундаментальным аспектом кремлевской теории победы в Украине. Согласно ей, российские войска могут продолжать медленное, изнурительное продвижение вперед, сравнивая украинские населенные пункты с землей, независимо от потерь российской живой силы, и основывается на предположении, что российские войска могут навсегда лишить Украину возможности оспаривать инициативу на всем театре боевых действий", - говорится в отчете ISW.

Достижения Украины

В то же время, продолжает Институт изучения войны, украинские войска наоборот, продемонстрировали способность развивать и применять альтернативные и асимметричные возможности. Прежде всего, это удары беспилотников на большие расстояния для частичного противостояния артиллерийскому превосходству России в Украине и защита от российских механизированных и пехотных атак, часто с большим эффектом по сравнению с менее мощными системами, которые применяют украинские войска.

В ISW напомнили, что в конце июля 2024 года, ВСУ успешно защитились от серии масштабных российских механизированных атак на западе Донецкой области с помощью ударов беспилотников и ограниченной артиллерийской поддержки, а российские военные блогеры предупреждали об угрозе целенаправленных ударов украинских беспилотников с видом от первого лица (FPV) по всей линии фронта в Украине.

Украинские силы, продолжает Институт, также применяют удары с большого расстояния по российским военным объектам и нефтебазам, поставляющим военную технику, чтобы усложнить российскую логистику, заставить страну-агрессора перераспределить средства противовоздушной обороны, а также подорвать российскую нефтегазовую промышленность.

"Последняя помощь США Украине, несомненно, недостаточна для преодоления нынешнего артиллерийского неравенства между российскими и украинскими войсками, а асимметричные средства не являются заменой артиллерии и других обычных средств. Однако США и более широкий западный альянс в дальнейшем способны решить проблемы Украины, вызванные задержками в предоставлении западной помощи в сфере безопасности", - говорится в отчете ISW.

Разведывательное управление Пентагона (DIA) также оценивает, что Украина "вероятно" остается способной продолжать оборонительные операции, но не способна проводить широкомасштабные контрнаступательные операции по крайней мере в течение следующих шести месяцев.

ВСУ могут перехватить инициативу

Недавно Институт изучения войны оценил, что как российские, так и украинские войска, не имеют возможности проводить отдельные решающие победные операции, зато должны проводить многочисленные успешные операции с ограниченными оперативными целями, которые в совокупности могут достичь стратегических целей.

ISW продолжает оценивать, что украинские силы могли бы использовать менее масштабные контратаки и локальные контрнаступательные операции для освобождения территории, избегая при этом проблем, связанных с проведением широкомасштабных контрнаступательных операций на фоне продолжающихся задержек и нерешительности Запада в предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.

В Институте напомнили, что за последние месяцы украинские силы провели несколько локальных контратак на севере Харьковской области и в направлении Кременной (на границе Луганской и Донецкой областей), что свидетельствует о попытках ВСУ перехватить тактическую инициативу на отдельных участках фронта.

Кроме того, украинским силам удалось начать локальную наступательную операцию в Курской области и перехватить оперативную инициативу на этом участке фронта, что отвлекает российские войска с других, менее приоритетных участков фронта в Украине.

В отчете ISW отмечается, что украинские официальные лица определили отвлечение российских войск с менее приоритетных участков фронта как ключевую цель украинского вторжения в Курскую область, и эти усилия могут заставить Россию оставить некоторые из этих участков уязвимыми для дальнейших украинских контратак.

В Институте изучения войны продолжают оценивать, что украинские силы могут перехватить инициативу на поле боя и в конце концов создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при условии своевременной и надлежащей западной помощи в сфере безопасности.

"США и поддерживающая Украину международная коалиция, сохраняют значительное влияние на военные возможности ВСУ. Решение Запада касательно уровня обеспечения страны ресурсами и правил ведения боевых действий против российских военных объектов, могут существенно изменить траекторию войны", - подытожили в ISW.