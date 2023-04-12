Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі

В Україні станом на сьогодні, 12 квітня повністю забезпечуються потреби споживачів в електриці. Тож країна відновила експорт електроенергії до Польщі та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на "Укренерго".

"В енергосистемі наявний достатній резерв потужності. Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та від сьогодні - до Польщі (до 75 МВт в різні години)", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" підкреслюють, що наразі ключовий пріоритет - відновлення надійності живлення. Для цього ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

"З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу 5 магістральних ліній та частково відновлено обладнання 9 підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи продовжуються", - додали в повідомленні.

Також в "Укренерго" просять переносити використання потужної техніки у нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка все ще продовжує відновлюватися.