Україна не змогла відправити продукцію для Ефіопії через вихід РФ з "зернової угоди"

Україна сьогодні, 30 жовтня, призупинила експорт зерна та іншої агропродукції морем через вихід Росії з "зернової угоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Twitter.
Сьогодні з порту Одеської області повинно було вийти судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду.
"Через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", - підкреслив Кубраков.
За словами міністра, зерно для Ефіопії було зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Нагадаємо, вчора Росія заявила, що призупиняє свою участь у "зерновій угоді". Причиною цього РФ назвала нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пропонує 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши в Україні вчетверо більше - майже 2 млн тонн.
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