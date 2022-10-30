Україна не змогла відправити продукцію для Ефіопії через вихід РФ з "зернової угоди"

Україна сьогодні, 30 жовтня, призупинила експорт зерна та іншої агропродукції морем через вихід Росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Twitter.

Сьогодні з порту Одеської області повинно було вийти судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду.

"Через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", - підкреслив Кубраков.

За словами міністра, зерно для Ефіопії було зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.