Украина не смогла отправить продукцию для Эфиопии из-за выхода РФ из "зерновой сделки"

Украина сегодня, 30 октября, приостановила экспорт зерно и другой агропродукции морем из-за выхода России из "зернового соглашения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Twitter.
Сегодня из порта Одесской области должно было выйти судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.
"Из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - подчеркнул Кубраков.
По словам министра, зерно для Эфиопии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.
Напомним, вчера Россия заявила, что приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Причиной этого РФ назвала якобы "нападение на корабли Черноморского флота".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия предлагает 500 тысяч тонн ворованного зерна, заблокировав в Украине вчетверо больше - почти 2 млн тонн.
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